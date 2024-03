Marcus Thuram è il primo calciatore dell’Inter a parlare pubblicamente dell’episodio di razzismo che ha visto coinvolto il compagno di squadra Francesco Acerbi nel corso della sfida di domenica scorsa contro il Napoli.

Razzismo Acerbi-Juan Jesus, Thuram primo interista a parlare: “Bisogna uscire dal campo”

Impegnato con la nazionale francese, il figlio dell’ex difensore della Juventus Lilian si è espresso così sull’argomento: “Quando c’è una procedura così grave in corso il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali momenti. Sono d’accordo con Maignan quando dice che bisogna uscire dal campo. Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile”.

Thuram non è entrato nei dettagli della diatriba, come preventivabile, essendo tesserato per lo stesso club in cui gioca Acerbi, ma ci ha tenuto comunque ad esprimere con fermezza la sua rabbia verso qualsiasi tipo di forma di razzismo. Questo fine settimana il procuratore Chinè ultimerà i colloqui con i protagonisti della vicenda, e ad inizio settimana prossima emanerà la sentenza e l’auspicabile squalifica fino a fine stagione del calciatore italiano.