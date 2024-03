Lobotka, il suo agente lo spinge via da Napoli: trattativa con il Barcellona

Stanislav Lobotka potrebbe trasferirsi al Barcellona a partire dalla prossima stagione. Secondo i catalani di Mundo Deportivo il centrocampista del Napoli sarebbe parecchio tentato dall’ipotesi di giocare in uno dei top club del mondo e, in questa direzione, sono rilevanti le parole del suo procuratore, Branislav Jarusek, che ha affermato di aver parlato già con il club.

Il Barcellona su Lobotka

Jarusek ha infatti detto di aver “parlato tanto con Xavi”, il tecnico del Barcellona che ha espresso grande apprezzamento per il regista. Nonostante abbia annunciato l’addio al termine di questa stagione, l’interesse dei catalani non verrebbe meno, anzi, del centrocampista del Calcio Napoli si sarebbe interessato anche Deco, direttore sportivo dei blaugrana.

L’ostacolo è il fair play finanziario

Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dal costo del cartellino, che potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro, considerato anche un contratto che non è in scadenza. Il Barcellona è alle prese con la questione del fair play finanziario e non può permettersi grosse operazioni, anche se Laporta ha già annunciato che ci saranno due o tre rinforzi. Non poco, considerati i calciatori che attualmente ci sono già in rosa, soprattutto i ragazzi provenienti dalla cantera che stanno incantando l’Europa ed hanno dimostrato le loro qualità anche contro lo stesso Napoli, in Champions League.

L’agente lo spinge via da Napoli

Ulteriori indizi di una possibile partenza sono le parole di Lobotka nel corso della premiazione come miglior giocatore slovacco – “A Napoli sto bene, ma non so cosa mi riserverà il futuro” – ma in primis l’attacco del suo procuratore ad Aurelio De Laurentiis. Jarusek, in merito all’arrivo di Calzona, aveva sostenuto: “Avrebbe meritato di diventare prima l’allenatore del Napoli, ma non è accaduto per l’ego del presidente, convinto che chiunque avrebbe potuto allenare la squadra campione d’Italia. Garcia è una brava persona, ma ogni squadra rispecchia il suo allenatore. Calzona meritava il Napoli e meriterebbe già da ora la conferma per quello che sta facendo”.