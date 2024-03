La stella brasiliana Vinicius Jr, in forza al Real Madrid, si è lasciato andare ad un toccante pianto nel corso della conferenza stampa indetta alla vigilia della partita Spagna-Brasile in programma domani. Interrogato sul tema razzismo che sta tenendo banco anche in Italia dopo l’increscioso episodio che ha visto protagonisti Francesco Acerbi e Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli, il calciatore non ha trattenuto le lacrime. I giornalisti presenti in sala hanno applaudito l’attaccante, visibilmente scosso, provando a rincuorarlo.

Acerbi, guarda cosa fa il razzismo: “Mi sta togliendo la voglia di giocare a calcio”

Queste le sue parole:“Ho sempre meno voglia di giocare, sono sempre più triste, ma continuo a lottare e non ho mai pensato di lasciare la Spagna perché significherebbe darla vinta ai razzisti. Voglio restare qui, vincere e segnare così che questa gente veda la mia faccia da tutte le parti. Sono stanco, sono triste, ogni giorno più triste perché da quando ho fatto la mia prima denuncia gli episodi di razzismo sono aumentati, ma non mi fermo. Devo parlare per tutti coloro che non hanno voce. Voglio solo giocare a calcio e non voglio che altre persone come me soffrano”.

“La mancanza di punizioni è la cosa che mi fa rabbia. Se iniziassimo a punire tutti quelli che commettono questo crimine, peraltro senza considerarlo un crimine, inizieremmo a evolverci e sarebbe meglio per tutti. Da piccolo non sapevo cosa fosse il razzismo. Voglio che la gente la smetta affinché i bambini non ripetano quello che oggi si sente in giro. Non mi batto contro i tifosi spagnoli, ma contro il razzismo nel mondo. Ho chiesto aiuto alla Fifa, alla Uefa, a tutti quelli che possono contrastare questo fenomeno”.