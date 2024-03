La serata magica di Kvaratskhelia: il georgiano diventerà papà

Giornata storica per Khvicha Kvaratskhelia: nella serata di ieri infatti, la sua Georgia ha strappato il pass per Euro 2024 (che si giocherà tra i mesi di giugno e luglio in Germania). Decisiva la vittoria contro la Grecia, arrivata solamente dopo la lotteria dei rigori, che ha premiato la squadra di casa, dopo uno 0-0 molto serrato e con poche occasioni da gol. Dopo lo spavento, la gioia, con il popolo georgiano in festa che ha esultato per le piazze delle principali città e nel Boris Paichadze Dinamo Arena di Tbilisi, stadio dove si è giocata la partita. Dopo la vittoria, per Kvara però le emozioni non sono finite, con l’annuncio dell’arrivo del suo primo figlio.

Kvaratskhelia diventa papà, la gioia del calciatore in una giornata storica

Nonostante lo spavento per l’infortunio all’inguine subito dal calciatore azzurro (che lo ha messo ko prima dei rigori), per Kvaratskhelia le gioie superano il dolore (come dimostra un video uscito sui canali social della nazionale georgiano, con Kvara che salta ed esulta nello spogliatoio con i compagni). Una qualificazione storica, che da speranza ad un movimento calcistico in netta crescita, anche grazie e soprattutto al numero 77, che è diventato uno degli uomini più influenti in Georgia.

Dopo le gioie di campo, però, per Khvicha, è arrivata una delle notizie più belle della sua vita. Infatti durante un’intervista ad una tv nazionale, ha annunciato che presto diventerà papà. A riportare la notizia è stato lo storico amico e giornalista Kakha Dgebuadze, sui propri canali social, post che rapidamente è diventato virale online. Ora si aspettano solamente le parole della moglie del georgiano, Nitsa Tavadze, che non si è ancora espressa sull’argomento. La ragazza era presente ieri sugli spalti della Dinamo Arena a supportare il marito per una qualificazione che è diventata storica.