Sarà Napoli-Atalanta ad aprire la 30a giornata di Serie A. La compagine partenopea, ancora imbattuta in campionato da quando Francesco Calzona è diventato il suo allenatore, è chiamata a vincere il primo dei tre scontri diretti in programma da qui alla fine della stagione.

Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, hanno ancora possibilità di agganciare il quarto e il quinto posto in classifica: entrambi attualmente varrebbero la qualificazione alla prossima UEFA Champions League in virtù del primo posto nel ranking.

I padroni di casa dovranno fare a meno della propria stella Khvicha Kvaratskhelia, infortunatosi nei tempi supplementari della finale playoff di qualificazione ai campionati Europei che la sua Georgia ha vinto ai rigori contro la Grecia.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: out Kvaratskhelia, Juan Jesus in campo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 55%-Olivera 45%, Traoré 60%-Zielinski 40%, Raspadori 65%-Lindstrom 35%

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, Lookman.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: De Ketelaere, Koopmeiners

Ballottaggi: Scalvini 55%-Kolasinac 45%, Holm 60%-Zappacosta 40%, De Roon 70%-Pasalic 30%, Miranchuk 70%-Koopmeiners 30%, Lookman 80%-De Ketelaere 20%