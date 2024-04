Giovanni Manna nuovo ds del Napoli, accordo verbale con De Laurentiis: chi è il sostituto di Meluso

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato e giornalista Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, Sarà Giovanni Manna il nuovo direttore sportivo del Napoli per la stagione prossima. L’attuale collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus sarebbe l’uomo designato da Aurelio De Laurentiis per sostituire Mauro Meluso.

Si attende solo la firma, ma con tutte le probabilità del caso sarà lui la prima figura inserita dal patron azzurro in società per ricostruire un assetto dirigenziale di alto livello dopo il fallimento della stagione in corso.Il primo nome per la panchina è quello di Vincenzo Italiano, che a fine stagione saluterà la Fiorentina.

Chi è Giovanni Manna, il nuovo ds scelto da Aurelio De Laurentiis per rifondare il Napoli

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale, sarà Giovanni Manna dunque a guidare la rifondazione Napoli in estate. L’architetto dietro al progetto Next Gen della Juventus e stretto collaboratore di Giuntoli quest’anno. Aurelio De Laurentiis ha individuato in lui il profilo giusto per ricostruire dopo le difficoltà di questa stagione. L’attuale direttore sportivo è Meluso, sul quale c’è una clausola di rinnovo automatico che il Napoli non sembra intenzionato a esercitare.

Il prossimo passo per la ripartenza Napoli passerà poi dall’allenatore. In questo senso, il primo nome è quello di Vincenzo Italiano. Vecchio pallino del presidente De Laurentiis, che lo aveva sondato quando sulla panchina azzurra c’era ancora Gennaro Gattuso.

Alla Fiorentina da quasi due anni, l’anno scorso ha raggiunto la finale di Coppa Italia e di Conference League, competizioni su cui è in corsa anche in questa stagione.