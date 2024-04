Giovanni Manna sarà il direttore sportivo del Napoli dalla stagione prossima. Secondo il Corriere dello Sport, il dirigente è pronto a firmare un triennale con opzione per il quarto anno, ed avrà a disposizione per il mercato estivo una cifra monstre, derivante soprattutto dalla cessione certa di Victor Osimhen.

La prima grande sfida di Manna: scrollarsi di dosso tutta questa juventinità tossica

A garantire per lui con Aurelio De Laurentiis sarebbe stato lo stesso Cristiano Giuntoli, con cui Manna attualmente collabora alla Juventus. Proprio ieri sera, al gol dei bianconeri contro la Lazio (2-0 il risultato finale della semifinale di andata di Coppa Italia), i due sono stati inquadrati assieme al resto della dirigenza mentre esultavano in maniera sfrenata.

Questa sarà la prima sfida che Giovanni da Vallo della Lucania dovrà vincere appena arriverà all’ombra del Vesuvio: scrollarsi di dosso la juventinità acquisita negli ultimi anni. Quella che il suo mentore Giuntoli ha nascosto per anni prima di farla esplodere in tutto il suo essere l’estate scorsa, lasciando l’azzurro proprio per accasarsi in bianconero, dichiarando di tifare per la vecchia signora fin da bambino. Per usare un’allegoria, dovrà dimostrare alla tifoseria partenopea che la mela è senza verme all’interno.