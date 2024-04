CLAMOROSO/ ADL potrebbe vendere Osimhen a un prezzo inferiore alla clausola: offerti 40 milioni in meno

Il Napoli potrebbe avere seri problemi ad incassare la clausola rescissoria di Victor Osimhen. Nel nuovo contratto firmato dall’attaccante nigeriano, da 10 milioni di euro a stagione “retroattivi”, nel senso che gli sono stati corrisposti anche degli arretrati, è stata fissata la cifra del suo trasferimento per una somma di 120/130 milioni di euro.

Il Napoli potrebbe vendere Osimhen a un prezzo inferiore alla clausola

Attualmente sono poche le squadre che possono permettersi di pagare la clausola rescissoria di Osimhen. Tra queste vi sono sicuramente il PSG e il Chelsea, mentre l’altra riccona d’Europa, il Manchester City, non ha bisogno di una punta potendo schierare Haaland. Meno probabile, sempre sponda Premier League, che quei soldi possano sborsarli Manchester United e Arsenal.

L’offerta del PSG ferma a 90 milioni

Il PSG si sarebbe mosso offrendo 90 milioni di euro, ossia tra i 30 ed i 40 milioni in meno rispetto alla somma che vorrebbe incassare Aurelio De Laurentiis. Il Chelsea, invece, l’anno prossimo non giocherà in Champions League (il quarto posto dista 16 punti a 7 giornate dal termine) e probabilmente neanche l’Europa League, a meno che non riesca in una rimonta che sembra molto complicata. Certamente, però, i Blues potrebbero considerare Victor il perno dal quale far partire il riscatto del club nella prossima stagione, confidando anche nell’essere una delle destinazioni preferite – se non la preferita in assoluto – del calciatore.

I francesi offrono un ingaggio di 13 milioni a stagione

Dal lato del calciatore c’è la volontà di cambiare aria e lasciare il Calcio Napoli, come più volte ha palesato. Il PSG fino a questo momento è l’unica squadra che si è mossa seriamente e per convincere l’attaccante è in arrivo un quadriennale a cifre record, con oltre 13 milioni a stagione, per un totale di 52 milioni complessivi al calciatore. Offerta che soddisfa l’intero entourage del nigeriano.