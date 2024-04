Napoli, una porta per due: Meret rinnova, ma Caprile spinge per il posto da titolare

Il Calcio Napoli inizia a pensare alla prossima stagione. Tra i vari dubbi sul prossimo allenatore (con Gasperini e Conte in prima linea per sostituire Francesco Calzona), anche molti calciatori sembrano pronti a lasciare Napoli quest’estate. Altri invece sono pronti a rientrare, uno su tutti è Elia Caprile. Il portiere rivelazione della Serie A, attualmente in forza all’Empoli, quest’estate ritornerà in azzurro, facendo scattare il dualismo con Meret. Lo stesso Meret però che grazie ad una particolare clausola si è guadagnato in automatico il rinnovo fino al 2025.

Caprile a Napoli per un posto da titolare, Meret ora è a rischio

Elia Caprile è sicuramente una delle sorprese più belle di questa stagione di Serie A. Dopo l’incredibile annata con il Bari lo scorso anno, il portiere italiano, dopo aver superato un infortunio che l’aveva messo ko per la prima parte di campionato, è diventato uno dei maggiori protagonisti della cavalcata salvezza dell’Empoli (che però non è ancora ultimata). Il portiere quest’estate ritornerà a Napoli, ma per rimanerci. Infatti, come spiegato sia da lui che dal suo agente, l’obiettivo di Caprile è quello di prendersi la maglia titolare degli azzurri, cosa non semplice per una serie di motivi, tra cui il fresco rinnovo di Meret.

Il portiere scuola Udinese ha raggiunto ampiamente il 70% delle partite disputate da titolare ed è dunque scattata la clausola che gli permette il rinnovo automatico fino al 2025, opzione che sicuramente il Napoli eserciterà. Una situazione dunque non semplice per il futuro. Come spesso capitato negli ultimi anni, il Napoli rischia di ritrovarsi con due prime scelte, con la possibilità di creare un dualismo che possa smorzare il morale di uno dei due protagonisti. In attesa naturalmente di scoprire chi sarà il prossimo allenatore per potersi fare un’idea su chi poi la spunterà per difendere i pali della porta del Napoli.