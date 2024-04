L’Inter festeggerà lo scudetto con il bus scoperto, come Milan e Roma. Gioia negata solo a Napoli

A Milano l’Inter ed i suoi tifosi festeggeranno la vittoria dello scudetto con un bus scoperto per le strade della città. Ai nerazzurri viene così assicurato lo stesso trattamento di cui beneficiarono i cugini del Milan nel 2022, grazie al benestare della prefettura e del Viminale che ha approvato il piano sicurezza: non ci sono ragioni valide che possano impedire l’esplosione di gioia.

Bus concesso a Inter, Milan e Roma: vietato solo a Napoli

Una gioia che invece fu negata lo scorso anno alla città di Napoli, che fece scoppiare la polemica anche perché, contemporaneamente, fu concessa l’autorizzazione alla Roma che si accingeva a giocare la finale di Europa League contro il Siviglia. Pullman che poi è rimasto lì dove era stato parcheggiato dopo la sconfitta contro gli andalusi.

Il Ministero dell’Interno vietò, in occasione della vittoria dello scudetto del Calcio Napoli, il tour che in ogni parte del mondo si svolge quando la squadra di casa, o le nazionali, vincono un trofeo. Non fu esplicitata la motivazione della mancata autorizzazione alla passerella per le strade della città parte dei Campioni d’Italia del Napoli. Si temevano incidenti, problemi di ordini pubblico in una città che però è esemplare da questo punto di vista. Una decisione inspiegabile se vediamo quello che è successo in altre circostanze in alcune città italiano, compresa Milano (ricordiamo tutti la morte di Daniele Belardinelli, tifoso del Varese che partecipò a un agguato organizzato insieme agli ultras dell’Inter ai danni dei napoletani incolpevoli).

Napoletani non inferiori a nessuno in Italia per disciplina

I tifosi del Napoli negli ultimi anni non sono mai stati inferiori a quelli di Inter, Milan e Roma per disciplina. La disparità di trattamento è evidente e fa rabbia, anche a distanza di un anno, perché si tratta di un comportamento costante che viene assunto contro i partenopei, non solo sul piano sportivo. Ricordiamo che la passerella fu concessa anche ai calciatori dell’Italia dopo la vittoria dell’Europeo. Il bus scoperto fu vietato, con tutta probabilità, a causa della solita e non casuale tendenza alla penalizzazione fondata sui luoghi comuni che ebbero l’effetto di mutilare pesantemente la gioia di un popolo intero.