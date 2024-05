“Napoli vicino all’acquisto di Albert Gudmundsson”: potrebbe essere lui il primo rinforzo

Tra le voci sul prossimo allenatore e polemiche in casa Calcio Napoli, il presidente De Laurentiis inizia a programmare il futuro, dopo una delle peggiori annate post promozione dalla Serie B nel lontano 2006/07. Tanti gli intrighi, tante le trattative vive: l’ultima è quella che riguarda il “folletto” del Genoa, Albert Gudmundsson. L’islandese è l’oggetto del desiderio di tantissimi club europei, ma gli azzurri nelle ultime ore pare abbiano iniziato a puntare forte su di lui.

Albert Gudmundsson tra gli obiettivi del Napoli, la corsa è viva e piena di avversarie

Albert Gudmundsson è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati del momento. L’islandese, diventato idolo del Genoa e dei tifosi del grifone, vedrà scatenarsi una vera e propria asta selvaggia quest’estate tra i top club a livello europeo per assicurarsi il suo cartellino. Il 26enne è il trascinatore assoluto degli uomini di Alberto Gilardino con 14 gol e 3 assist: numeri che nelle ultime giornate sicuramente tenderanno ad aumentare.

Per il fantasista sarà asta: Inter e Juventus già si sono iscritte alla corsa. I nerazzurri vogliono puntellare il centrocampo per dare ad Inzaghi una squadra competitiva su più fronti, mentre i bianconeri in passato erano stati i primi a bussare alla porta del Genoa. Il Napoli sta vagliando la situazione, ed è pronto ad affondare il colpo, giocando d’anticipo. La meta sarebbe molto gradita al calciatore: a conferma di ciò il quotidiano “Relevo”, parla di un Napoli molto vicino all’affare. La base economica per accaparrarsi le prestazioni del calciatore sarà di 35 milioni, ma bisognerà convincere il Genoa, che sembra restio a lasciarlo partire.