L’INDISCREZIONE/ Conte chiede certezze al Napoli: vuole Kvaratskhelia e Luis Alberto

Il Calcio Napoli guarda al futuro nell’attesa di chiudere quanto prima questa deludente stagione. I nomi in ballo per la panchina sembrano essere tre, con Antonio Conte e Gian Piero Gasperini in vantaggio su Stefano Pioli. Il tecnico ex Inter e Juventus è uno dei pupilli del presidente De Laurentiis ma la trattativa non è mai stata realmente semplice. Il leccese chiede tante garanzie, sia a livello economico che tattico. Su quest’ultima Conte sembra essere stato chiaro: la priorità è il rinnovo di Kvaratskhelia, mentre in entrata il nome gradito e voluto è quello di Luis Alberto, che recentemente ha annunciato l’addio alla Lazio

Conte chiede Luis Alberto e prova a strappare il rinnovo di Kvaratskhelia al Napoli

L’indiscrezione è stata lanciata da “Repubblica”: il tecnico Antonio Conte sembra pensarci seriamente alla proposta del Napoli ma ha chiesto garanzie tecniche. Vuole il rinnovo di Kvaratskhelia, che sarà messo al centro del progetto dell’allenatore leccese. Servono però anche nuovi acquisti: il primo individuato è quello di Luis Alberto, pallino di Conte da sempre. Lo spagnolo ha annunciato un mese fa l’addio dalla Lazio, senza però dire nulla sulla prossima destinazione. Sul centrocampista sono forti anche le sirene arabe che lo vogliono provare a convincere a suon di milioni. Ma per ora non c’è nulla di definito, anzi, lo spagnolo vorrebbe rimanere ancora in Europa.

L’altro nome emerso è quello di Albert Gudmundsson, il centrocampista del Genoa è l’oggetto del desiderio di tantissime squadre. Anche il Napoli è sulle tracce dell’islandese, ma la favorita in questo momento sembra essere la Juventus. Ogni discorso sarà fatto solo al termine della stagione, anche per volontà del Genoa che vuole coccolarsi il suo calciatore fino all’ultimo nella speranza di strappare un “si” per un’altra stagione.