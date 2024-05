Il Calcio Napoli domenica contro il Lecce saluterà uno dei suoi calciatori simbolo degli ultimi anni, Piotr Zielinski. Il calciatore polacco, arrivato nel 2016 in azzurro, sotto esplicita richiesta di Maurizio Sarri, lascerà il Napoli al termine della stagione. Ad aspettarlo c’è l’Inter, con cui ha raggiunto un accordo che entrerà in vigore al termine del contratto con i partenopei. Lunedì sera, in occasione del suo trentesimo compleanno, il centrocampista ha organizzato una maxi-festa con tutti i suoi amici, compagni di squadra e staff tecnico, per festeggiare sia gli anni che salutare tutti a modo suo, in questo caso leggendo una lettera che ha fatto commuovere in tanti.

Zielinski saluta Napoli e tutti i suoi compagni, la commovente lettera

Il calciatore azzurro durante la sua festa di compleanno ha voluto leggere una lettera per tutti i suoi amici e tifosi, ringraziandoli per tutti questi splendidi anni. Ecco le sue parole: “Vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Non mi sono mai sentito più sicuro di quanto mi sia sentito qui con la mia famiglia. Ricorderò sempre le cose belle che mi sono capitate qui e le persone meravigliose che ho conosciuto a Napoli. Siete straordinari. Non dimenticherò mai il vostro supporto e la vostra amicizia. Grazie a voi ho raggiunto tutto ciò che potevo desiderare nel nostro club”.

“Insieme a voi abbiamo lottato per partite importanti e vissuto emozioni indimenticabili. Siete i migliori tifosi che potessi desiderare. Mi avete mostrato quanto possa essere bello il mondo del calcio. Qui sono diventato un uomo, un leader, un padre per mio figlio. Insieme a mia moglie siamo grati per tutto ciò che ci è capitato qui. La vostra ospitalità e apertura sono qualcosa da cui tutti possiamo imparare. Grazie per il vostro supporto. Siete i miei amici. Ora è il momento di festeggiare e divertirci insieme”.