La SSC Napoli prosegue la caccia al suo prossimo allenatore. L’avvicendamento di nomi avvenuto negli ultimi giorni ha fatto oscillare sensibilmente le quotazioni dei vari candidati, con Antonio Conte che è stato nuovamente spodestato da Stefano Pioli. Dopo aver ufficializzato il suo addio al Milan a fine stagione, l’ormai ex tecnico rossonero è tornato ad essere il papabile più vicino alla fumata bianca.

Toto-allenatore Napoli, i bookmakers cambiano le carte in tavola: si fa largo una suggestione

Ma c’è un allenatore in particolare nelle quote pubblicate dal bookmaker Snai ad aver suscitato l’attenzione particolare dei supporters azzurri: è quello di Roberto De Zerbi, alla guida degli inglesi del Brighton. Il 44enne bresciano, con un passato da calciatore all’ombra del Vesuvio, ha scavalcato nelle gerarchie addirittura Vincenzo Italiano, da mesi uno dei profili più caldi tra quelli valutati da Aurelio De Laurentiis.

Un suo futuro al Napoli viene infatti adesso dato a 4,50, poco in più rispetto a Conte e Gasperini, proposti in lavagna a 3,50. Il tecnico viola è invece arretrato a 6,50. La suggestione Josè Mourinho appare invece poco più che una sbiadita velleità: il suo approdo in Campania è dato a 50.