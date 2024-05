Sono ufficiali le formazioni della partita tra Calcio Napoli e Unione Sportiva Lecce, in programma quest’oggi 26 maggio 2024 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta.

Il tecnico partenopeo Francesco ‘Ciccio’ Calzona sorprende tutti, e lascia in panchina Victor Osimhen, che dunque non partirà titolare nella sua ultima partita in maglia azzurra. Al suo posto il Cholito Simeone, che giocherà al fianco di Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano.

Il Napoli si giocherà contro i salentini le residue speranze di accesso alla prossima UEFA Conference League: ai partenopei servirà obbligatoriamente una vittoria, e contemporaneamente il Torino non dovrà andare oltre il pari contro l’Atalanta a Bergamo. Se dovesse verificarsi questa qualificazione, mercoledì 29 maggio prossimo bisognerà che la Fiorentina batta l’Olympiakos ad Atene, e sarà Europa per il quindicesimo anno consecutivo.

Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali: Osimhen parte dalla panchina

SSC NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. Allenatore: Francesco Calzona

A disposizione: Contini, Gollini, Natan, Traore, Osimhen, Rrhamani, Ngonge, Lindstrom, Mazzocchi, D’avino, Raspadori

US LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Blin, Dorgu; Krstovic. Allenatore: Luca Gotti

A disposizione: Brancolini, Samooja, Borbei, Radia, Oudin, Venuti, Gonzalez, Esposito, Burnete, Pierotti, Touba, Samek, Piccoli