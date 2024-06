VIDEO/ Euro 2024, Koeman degenera con le ‘pulizie’: le immagini che hanno disgustato il web

Stanno facendo il giro del web le immagini del commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman, che nel corso della partita inaugurale che la sua nazionale ha disputato ad Euro 2024 e vinto in rimonta contro la Polonia, si è reso protagonista di un gesto disgustoso.

VIDEO/ Euro 2024, Koeman fa ‘le pulizie’ e poi…: le immagini che hanno disgustato il web

Le telecamere posizionate a bordocampo hanno infatti catturato il tecnico olandese in panchina con le dita nel naso, intento a fare le cosiddette pulizie di primavera. Un gesto non piacevole certamente alla vista, ma che non avrebbe destato chissà quanto clamore se fosse terminato lì.

Ma così, purtroppo, non è stato: il momento più alto dello show si è materializzato quando Koeman, evidentemente non soddisfatto del lavoro svolto con le dita, ha deciso di assaggiare il raccolto portandosi alla bocca il tutto.

Un gesto divertente quanto disgustoso, che ha ricordato ai più attenti collezionisti di video trash connessi al calcio, alcune scene simili con protagonista l’ex guida tecnica della Germania Joachim Low.

Le immagini ci hanno messo pochissimo per fare il giro del web: una degustazione fuori programma molto difficile da dimenticare.