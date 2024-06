Ennesima notte di paura a Napoli. Nella serata di domenica, poco prima della mezzanotte, nei Quartieri spagnoli si è scatenato il far west. Cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro un 36enne, figlio di un boss storico della zona.

La notte di Napoli è sempre più pericolosa: spari tra la folla ai Quartieri spagnoli

Due di essi gli si sono conficcati nell’anca, un altro nella natica. La vittima del raid è attualmente sotto osservazione all’ospedale Pellegrini, dove è stato trasportato d’urgenza. Attualmente è fuori pericolo: un ingente presidio di forze dell’ordine staziona in queste ore davanti alla struttura in cui è ricoverato, per evitare il peggio.

L’agguato si è verificato nei pressi di piazza Montecalvario, dove l’uomo è stato raggiunto da due persone in sella ad uno scooter, che dopo aver esploso i colpi si sono dileguati.

La sparatoria è avvenuta in un momento di grande affluenza della zona: in pochi attimi si è creato il panico tra la folla, ma per fortuna nessuno dei presenti è stato colpito.

L’episodio sarebbe collegato alla tensione tra bande che sta aumentando nella zona per gestire il traffico illegale di stupefacenti. Sull’inchiesta della Procura di Napoli sta lavorando la polizia.