ADL: “Conte? Prossimi giorni decisivi”. E spunta l’indizio social che fa sognare i tifosi

Stamane presso il centro congressi Jambo di Trentola Ducenta si è tenuto il convegno “L’Italia è un paese razzista?”, al quale hanno presenziato anche il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis e il calciatore brasiliano Juan Jesus.

Aurelio De Laurentiis: “Conte al Napoli? Prossimi giorni decisivi”. E spunta l’indizio social che fa sognare i tifosi

A margine della conferenza stampa, il patron di Filmauro ha rilasciato una fugace dichiarazione che riguarda Antonio Conte, prossimo tecnico azzurro: “Non è che non gliela do (la notizia sul tecnico, ndr), non gliela posso dare perché i prossimi dieci giorni saranno decisivi dopo aver fatto tutte le opportune, necessarie valutazioni. Non deve vincere il tifo ma l’equità del ragionamento”.

Intanto poche ore fa, sul profilo ufficiale Facebook del club, è cambiata la cosiddetta immagine di copertina. Un dettaglio che non è sfuggito ai supporters partenopei: la raffigurazione di stadio, Vomero, Vesuvio e soprattutto della cupola di Capodimonte, ha richiamato immediatamente alla mente la presentazione del nuovo tecnico, sulla falsa riga di quella fatta l’anno scorso al Real Bosco per Rudi Garcia.

Tra poche ore l’arcano verrà svelato, intanto la città freme per conoscere da vicino l’ex commissario tecnico della nazionale italiana, identificato da tutti come l’unico uomo in grado di risollevare le sorti sportive della squadra.