Che Mario Giuffredi sia andato oramai completamente fuori giri questo è chiaro. Come è chiaro anche che ci sia stato un corto circuito tra la SSC Napoli e Giovanni Di Lorenzo qualche settimana fa. Ma adesso è il momento di fare chiarezza per il bene di tutti.

Giovanni, smettila di nasconderti dietro la gonna di mammà: è ora di fare il capitano

Dopo il comunicato ufficiale diramato ieri sera dal club, e la successiva risposta dell’agente, adesso sarebbe il caso che parlasse il protagonista della querelle. Tutto questo movimentare le acque non sta certo giovando a quello che sulla carta è ancora il capitano del Calcio Napoli. È arrivato il momento che Di Lorenzo prenda in mano le redini della situazione, ed abbia il coraggio di annunciare in prima persona la sua decisione di lasciare la maglia azzurra.

Perché se così non fosse, sarebbe gravissimo consentire al proprio procuratore di andare in giro e raccontare pubblicamente il falso. Giovanni non ha praticamente mai giocato bene nell’ultima stagione, questa è la verità. E il voler attaccarsi ad una sostituzione all’87’ o ad una dichiarazione pubblica in cui nessuno veniva considerato incedibile, appare francamente un tentativo maldestro di oscurare quanto di sbagliato è stato fatto da agosto 2023 in poi.

Come se ci fosse il tentativo di riabilitare un calciatore che a Napoli deve tanto (così come Giuffredi), che sta vivendo gli anni migliori della propria carriera, e che probabilmente se non avesse fatto questa scelta non sarebbe mai riuscito a vivere da capitano un sogno come quello dello scudetto.

Beh, Giuffredi e Di Lorenzo sappiano che non ci stanno affatto riuscendo, a ripulire la propria immagine, anzi: la stanno sporcando irrimediabilmente. E se poi la decisione non dovesse essere quella di lasciare la squadra partenopea, che si fa? Capitano, è arrivato il momento di fare l’uomo, lascia la gonna di mammà.