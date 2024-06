Le recenti dichiarazioni di Mario Giuffredi, agente del capitano della SSC Napoli Giovanni Di Lorenzo, hanno scatenato la reazione della piazza partenopea, che non ha assolutamente apprezzato il suo tentativo di portare il terzino lontano dalla maglia azzurra.

FOTO/ La Curva A reagisce alle parole di Giuffredi: striscione durissimo nei suoi confronti

Nella notte, all’esterno di Villa Betania a via Argine, è stato esposto un duro striscione nei suoi confronti, firmato dagli Ultras della Curva A. Questo il testo eloquente: “Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano, Giuffredi pezzo di mer*a!”.

Recentemente Giuffredi aveva infatti dichiarato che, nonostante il suo assistito avesse un contratto a vita con il Calcio Napoli, avrebbe fatto di tutto per portarlo via dal club non sentendo più la fiducia da parte della dirigenza.

Dichiarazioni reiterate e confermate in ogni uscita pubblica, e che hanno scatenato non solo la reazione della piazza, ma anche quella dello stesso De Laurentiis, che in un tweet ufficiale aveva dichiarato due giorni fa: “La SSC Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli. Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione”.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro di Di Lorenzo: intanto, il popolo partenopeo ha già scelto da che parte stare.