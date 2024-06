Esordio sfortunato per la Georgia ad Euro 2024. I biancorossi sono caduti per 3-1 contro la Turchia di Vincenzo Montella. Una sfida mai realmente in bilico, nemmeno dopo il gol che ha riaperto la partita di Mikautdze. Nella bufera georgiana ci è finito la stella del Calcio Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, indicato da tutti i media locali il peggiore in campo dei suoi. Lento, distratto e totalmente assente: esordio peggiore nel mese più importante nella storia calcistica della sua Nazione non poteva esserci e tutti puntano il dito sulla sua situazione contrattuale.

I media georgiani contro Kvaratskhelia: Turchia-Georgia è da matita rossa

Un solo tiro fuori dallo specchio, zero in porta e un tentativo di rovesciata chiuso goffamente. È questo il riassunto della stella del Napoli nel suo esordio ad Euro 2024. E in patria scoppia la “caccia all’agente”, che secondo i media locali è il vero colpevole di questa situazione, mettendo nella testa del calciatore tematiche che a pochissime ore dal suo esordio nella competizione erano totalmente evitabili. Distratto e senza sussulti, è questa l’opinione comune dei mass media verso la prestazione di Kvara che ora è appeso ad un filo insieme alla sua nazionale.

La Georgia grazie alla sconfitta della Repubblica Ceca può ancora sperare nella qualificazione, nonostante un pesante “-2” alla voce differenza reti. Per Kvara e compagni sabato alle 15:00 ci sarà proprio l’altra sconfitta nel girone in una sfida da dentro o fuori. Per la stella del Napoli è necessario dare una svolta a questo Europeo anche per zittire le tante critiche sono arrivate nelle ultime ore. Nel frattempo Jugeli, il suo agente, non professa parola dopo la “sparata” di inizio settimana, con cui è è riuscito a mettere contro due popoli – napoletano e georgiano – diversi ma mai come stavolta molto simili.