L’ultimo “buongiorno” prima di morire, Milko ucciso per gelosia: lascia due figlie

Si chiamava Milko Gargiulo, il 56enne ucciso questa mattina a Marano di Napoli da un uomo che poco dopo l’agguato si sarebbe tolto la vita. Prima dell’omicidio, Milko aveva pubblicato il suo ultimo post sui social.

Ucciso a Marano: la vittima è Milko Gargiulo

Proprio a bordo della sua auto, Milko aveva scattato l’ultima foto, augurando il buongiorno a tutti i suoi followers. Non sapeva che pochi istanti dopo, proprio in quella stessa vettura, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola dal suo rivale in amore.

Si trovava nelle vicinanze della scuola Papa Luciani, nel bel mezzo del traffico e del via via di studenti che si apprestavano ad accedere all’istituto, quando sarebbe stato raggiunto dal killer, a bordo di uno scooter, che non avrebbe esitato a esplodere circa cinque colpi di arma da fuoco.

Subito dopo, in una zona isolata dei Camaldoli, nei pressi dell’ospedale Monaldi, è stato trovato il cadavere del killer che, una volta compiuto l’agguato, si sarebbe tolto la vita. Pare che avesse prima inseguito l’uomo per poi freddarlo con almeno cinque colpi di pistola, togliendosi infine la vita.

Milko aveva 56 anni, era papà di due ragazze e viveva nella zona collinare della città. Da qualche tempo intratteneva una relazione amorosa con una donna nonché ex compagna dell’aggressore. Si sarebbe trattato, infatti, proprio di un delitto passionale, compiuto per gelosia.

Dai social di Milko traspare tutto l’amore per le figlie e la sua grande passione per il bodybuilding. Pare che la coppia avesse anche denunciato i comportamenti intimidatori dell’uomo che, probabilmente, non accettava la fine della sua relazione con l’ex moglie.