Ha rotto il silenzio sul suo futuro, almeno in parte, Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano ha parlato a fine partita, dopo l’esordio della propria nazionale agli Europei di calcio che si stanno disputando in Germania.

Kvaratskhelia sul futuro al Napoli: “Vedrò dopo l’Europeo, per adesso non ci penso”

Kvaratskhelia si è trattenuto in mixed zone dopo la sconfitta della sua Georgia contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella (3-1 il risultato finale). Interrogato sul suo futuro con la SSC Napoli, il talentuoso attaccante ha risposto così: “Lo so, si parla tanto del mio futuro con il Calcio Napoli. Io però in questo momento sono concentrato al 100% sulla nazionale, e sull’Europeo che stiamo disputando. Adesso voglio dare il massimo per il mio paese, per quanto riguarda il resto, deciderò dopo la competizione”.

Una non-risposta che evidenzia così l’incertezza che aleggia attorno alla permanenza di Kvaratskhelia in maglia azzurra. Chi si aspettava una dichiarazione d’amore verso la squadra partenopea è rimasto deluso. Dalle sue parole è chiaro che ci sia qualcosa di irrisolto, e che è emerso negli ultimi giorni dopo le dichiarazioni di suo padre Badri e del procuratore Mamuka Jugeli, che vorrebbero portarlo lontano dal Vesuvio per consentirgli di giocare in Champions League la prossima stagione.