Clamoroso a Euro 2024, la Serbia minaccia il ritiro: “Scandaloso quanto successo”

Un vero e proprio ciclone si è abbattuto sul mondo del calcio nel corso di Euro 2024. La Serbia, attraverso il segretario della sua Federcalcio, ha minacciato di abbandonare la competizione se la UEFA non dovesse prendere provvedimenti sanzionatori dopo quanto successo nel corso di Croazia-Albania.

Secondo Jovan Surbatovic, portavoce del pensiero della Nazionale in cui tra gli altri milita anche Dusan Vlahovic, al minuto 59 della partita tra croati e albanesi si sarebbe udito in modo chiaro il coro “Ubi, ubi Srbina”, che tradotto in italiano vuol dire ‘uccidi i serbi‘.

Un episodio che ha riportato in auge le numerose diatribe territoriali tra le popolazioni balcaniche dell’ex Jugoslavia, legate alle varie divisioni dei confini e alla questione Kosovo.

Queste le parole del segretario serbo Jovan Surbatovic: “Quello che è successo è scandaloso e chiederemo sanzioni alla UEFA, anche a costo di non continuare la competizione. Chiederemo alla UEFA di punire le federazioni di entrambe le selezioni. Non vogliamo partecipare a questo, ma se la UEFA non li punirà, penseremo a come procedere”.

In seguito la Federcalcio ha comunicato che “in occasione del vergognoso coro collettivo dei tifosi durante la partita tra Croazia e Albania, la Federcalcio serba ha inviato una lettera al segretario generale della UEFA, Teodor Theodoridis”.