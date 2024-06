VIDEO/ Clamoroso sfogo di Luigi De Laurentiis: “È chiaro che mio padre possa dire ca**ate”

Ha del clamoroso lo sfogo del presidente della SSC Bari Luigi De Laurentiis, che torna sulla controversa conferenza stampa del 7 febbraio scorso del padre Aurelio, numero uno del Calcio Napoli, nella quale parlò in termini poco consoni del club gestito dal figlio.

Queste le parole di Luigi De Laurentiis sulla questione nata tra lui e suo padre Aurelio dopo quella conferenza stampa: ”

“Le parole di mio padre hanno fatto male anche a me. Che mio padre possa dire cazzate penso sia chiaro, a volte ci sono sragionamenti, anche se quando entra nella mia sfera lavorativa diventano dei danni. Mi ha fatto degli sgambetti e in famiglia ci sono state tensioni. Non per difenderlo perché non si può fare, ma credo lui volesse difendere la multiproprietà, ovvero due imprenditori privati che difendono due brand sportivi. Ma questo gruppo investe molti denari, in passato questa squadra è fallita, con noi sarà impossibile. Questo è il massimo investimento che un gruppo come noi potrà fare“.

Queste invece le parole del presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis, pronunciate in conferenza stampa a Castel Volturno il 7 febbraio scorso:

“Ci hanno accusato di non aver investito sui giovani, di non aver fatto il vivaio. Ma avere una seconda squadra (il Bari, ndr) portarla dal fallimento alla soglia della serie A, e tirare fuori i vari Cheddira o Folorunsho, che ci ha fatto pure penare l’altro giorno, e che sono di proprietà del Napoli, mi pare che, insomma, come vivaio ci stiamo”