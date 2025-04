Festa della Fragola tra dolci, specialità e spettacoli gratis per tutti: c’è anche Biagio Izzo

Dal 9 all’11 maggio 2025 a Parete, in provincia di Caserta, torna la Festa della Fragola, uno degli eventi più attesi del periodo, dedicato alla promozione e valorizzazione delle gustose fragole paretane. La manifestazione è organizzata dall’associazione La Tenda con il patrocinio del Comune. L’ingresso, così come la partecipazione agli spettacoli, è gratis.

Festa della Fragola 2025 a Parete: il programma

Per tre giorni il centro storico di Parete sarà animato da stand enogastronomici e spettacoli live con alcuni attesissimi ospiti che si esibiranno all’interno della Villa Comunale. Le famose fragole locali saranno l’ingrediente principale usato da maestri pasticcieri e gelatai per realizzare le prelibatezze da degustare nel corso della festa. Non solo dolci ma anche prelibatezze e specialità innovative in grado di deliziare anche i palati più esigenti.

Il tutto in un’atmosfera di grande intrattenimento tra musica dal vivo e sketch comici. Ad inaugurare il cartellone degli spettacoli sarà Mixed By Erry, il trio che ha rivoluzionato la cultura musicale italiana. A seguire, il 10 maggio, si alterneranno sul palco Rosalia Porcaro, l’attrice e comica nota per i suoi personaggi iconici, e le Ebbanesis, il duo napoletano composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa.

Gran finale domenica 11 maggio con il cabaret delle Sex and the Sud, il duo comico partenopeo, direttamente da Made in Sud, formato da Luisa e Floriana. Ospite speciale della serata sarà Biagio Izzo, uno dei comici più amati d’Italia, che con il suo talento e la sua simpatia saprà regalare al pubblico una serata indimenticabile.