Il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato di Giovanni di Lorenzo nel corso della conferenza stampa indetta alla vigilia della sfida decisiva contro la Croazia e valida per la terza giornata della fase a gironi di Euro 2024.

Spalletti difende Di Lorenzo: “È mio figlio, faccio fatica a fare a meno di lui”

L’ex allenatore della SSC Napoli ha parlato così del terzino, al centro di feroci critiche dopo la pessima prestazione contro la Spagna e visibilmente scosso dopo le numerose polemiche sul suo possibile addio alla squadra partenopea:

“Giovanni Di Lorenzo è davvero mio figlio per quanto ci sono stato insieme. Faccio sempre fatica a fare a meno di uno come lui. Poi è chiaro che devo analizzare delle cose, ma io sono convinto di quello che è il valore dell’uomo e del calciatore. Non ho bisogno di parlarci tanto, c’è una intesa talmente diretta che si capisce tutto, si vede la sua intenzione quando torna in campo il giorno dopo”.

L’Italia si giocherà questa sera contro la Croazia il passaggio agli ottavi di finale della competizione: agli azzurri di Spalletti basterà un pareggio per essere certi della qualificazione. In caso di sconfitta, bisognerà sperare che l’Albania non batta la Spagna e che almeno due delle altre cinque terze nei gironi facciano peggio.