Invasione azzurra a Dimaro: 100mila tifosi del Napoli attesi nel paese del Trentino

Sale la febbre napoletana a Dimaro. Il Calcio Napoli targato Antonio Conte inizierà ad allenarsi nel suo primo ritiro estivo il prossimo 11 luglio, con ultimo giorno delle attività il successivo 21 per poi ritrovarsi a Castel Di Sangro il giorno 25. Dieci giorni dove finalmente si tornerà a parlare di campo, con tanta curiosità di vedere il tecnico leccese per la prima volta all’opera con la sua nuova squadra. Da capire ancora quali stelle ci saranno o meno, con l’Europeo in atto e alcuni azzurri impegnati. Nel frattempo Dimaro fa segnare cifre record: è previsto l’arrivo di oltre 100mila tifosi.

Dimaro presa d’assalto per il ritiro del Napoli, i numeri sono quasi da record

È tanta la voglia di ricominciare, specialmente dopo la bruttissima stagione chiusa con l’esclusione da ogni competizione europea il prossimo anno. Il Napoli di Conte ha l’obbligo di risalire subito la china ed i tifosi non vogliono far mancare il proprio sostegno. Ancora in dubbio alcuni campioni, con Osimhen unico sicuro se non dovesse ceduto prima. Kvara, Di Lorenzo e tutti gli altri impegnati ad Euro 2024 saranno comunicati solo nei prossimi giorni, a seconda del percorso con le rispettive nazionali.

Sul pienone di Dimaro ha voluto dire la sua Maurizio Rossini, AD di Trentino Marketing: “Con la società del presidente De Laurentiis è nato un bel rapporto proprio nel solco del tema vacanza in montagna, sino a qualche anno fa poco appetibile per i giovani. Con intense azioni di promozione mirate ed anche utilizzando i campioni, non solo del calcio, come testimonial di una vacanza divertente ed esperienziale, siamo riusciti a riportare i ragazzi a frequentare la montagna. Il Napoli ci ha quindi permesso di raggiungere anche i moltissimi tifosi che vivono nelle città del Nord Italia e nel Centro Europa a cominciare da Austria, Svizzera, Germania e Slovenia. Ma non dimentichiamo che i Napoli Club operano in tutto il Mondo, nei cinque continenti. Nei prossimi giorni daremo vita ad una comunicazione robusta a supporto del ritiro”.