Prosegue la conferenza stampa di Antonio Conte: “Ho scelto Napoli per il progetto. Ho firmato un contratto di tre anni per questo. Con il presidente cercheremo di far tornare la squadra nel minor tempo possibile ad essere un’alternativa alle solite note”.

Conte: “Sono un uomo del sud, orgoglioso di allenare la rappresentante del meridione”

“Quattordici anni in Europa sono qualcosa di importante. In queste stagioni si è vinto uno scudetto, ma quella scorsa è stata un’annata non positiva. Bisognerà ricostruire: chi ha tempo non aspetti tempo”.

“Bisogna prendersi la responsabilità di far tornare il Napoli a lottare con le grandi. Ho sentito qualcosa in pancia, mi ha dato qualcosa. Siamo qui e non vediamo l’ora di iniziare”.

“Dall’estero era arrivata qualche proposta, anche interessante. Ma con De Laurentiis c’era un discorso avviato, e c’era una promessa. Ci saremmo rivisti a bocce ferme, e così è stato. Abbiamo trovato la giusta quadra in tutto: nella voglia, nell’ambizione”.

“La voglia del club è quella di ricominciare a costruire fondamenta solide, in modo che si possa tornare a fare qualcosa di importante che duri nel tempo”.

“Sono un uomo del sud, sono nato a Lecce. Conservo le mie origini, le mie radici. So cosa significa vivere al sud e so che cosa rappresenta il calcio per il sud. Per me è un ritorno a casa, e il Napoli è la rappresentante del meridione”.