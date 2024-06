Prosegue la conferenza di Antonio Conte: “Stiamo gestendo le varie situazioni. Prima di parlare di contratto e altre cose, ho chiesto una cosa sola al presidente: che avrei deciso io chi sarebbe rimasto e chi no”.

Conte: “Di Lorenzo e Kvara? Quando ho accettato Napoli ho preteso di decidere io”

“Su questo sono stato categorico e molto chiaro: se parliamo di riscatto e ricostruzione e poi pensiamo di dar via i giocatori migliori, sarebbe stato un controsenso. Ho trovato massima condivisione, al 200%. Ho chiamato tutti i ragazzi, ho parlato con loro, ho sentito cosa avevano da dirmi. Però alla fine, se ci sono i problemi li risolvono, perché la decisione finale è mia”.

“Questo deve essere chiaro a tutti: a Napoli non c’è nessuna confusione, anzi. Noi sappiamo cosa fare, e lo faremo. Su questo argomento abbiamo la fortuna di avere il presidente che può intervenire”.

Aurelio De Laurentiis: “Monica (Scozzafava) è stata molto signorile a non fare nomi, ma chiaramente si riferiva a Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Il primo è un giocatore di grande livello, e posso capire che si fosse ‘sfastidiato’ come lo eravamo tutti. Forse si era sentito un po’ abbandonato, ma io gli ho detto che non era così. I giocatori sono ragazzi giovanissimi, molto spesso sono carichi, ma a volte si possono scaricare”.

“Speriamo che anche in nazionale, grazie anche alla fortunosa qualificazione dell’altra sera, si siano ricaricati”.

“Per quanto riguarda Kvaratskhelia, ci siederemo con Giovanni Manna e il suo agente, e gli faremo una proposta contrattuale. Problemi non ne vedo. Poi se c’è qualcuno ‘contra legem’ che fa offerte fuori controllo… In quel club, tra l’altro, c’è anche il presidente dell’ECA (PSG, ndr). Ma i miei 75 anni oramai mi aiutano a non sorprendermi. La correttezza che mi ha insegnato la famiglia non mi abbandonerà mai”.

Conte: “Di Lorenzo è una persona veramente perbene. La stessa cosa vale per Kvaratskhelia. La frustrazione dell’anno scorso ha portato a situazioni poco limpide. Siamo tutti uomini, bisogna rimboccarsi le maniche tutti assieme con grande stima reciproca. Ho a che fare con grandi uomini, oltre che calciatori”.

Conte su Osimhen: “Per quanto riguarda Victor conosco benissimo la situazione, è totalmente diversa rispetto agli altri. Io assisto, il calciatore è di livello eccezionale, ma non posso entrare oggi in alcun discorso. Fa parte di accordi precedenti che mi sono stati comunicati e che io ho accettato”.