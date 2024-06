Khvicha Kvaratskhelia ha rifiutato la proposta di rinnovo di Aurelio De Laurentiis. Il talento della SSC Napoli, impegnato in questo momento con la sua Georgia ai Campionati Europei di calcio, dove si appresta ad affrontare la Spagna agli ottavi di finale, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, avrebbe rinviato ancora ogni discorso alla fine della competizione.

Caso Kvaratskhelia: “Ha rifiutato la proposta di rinnovo monstre di De Laurentiis”

Una questione che rischia di diventare un vero e proprio tormentone, nonostante le parole categoriche di Antonio Conte pronunciate qualche giorno fa nella conferenza stampa di presentazione. In quell’occasione il tecnico leccese aveva fugato ogni dubbio sulla sua permanenza.

Se Kvaratskhelia e Jugeli dovessero continuare a rifiutare il rinnovo, il numero 77 rimarrebbe al Calcio Napoli controvoglia e con uno stipendio ben al di sotto delle aspettative.

Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“Proposta d’ingaggio a scalare, con eventuale possibilità di valutare l’inserimento di una clausola rescissoria come richiesto dall’entourage, e uno stipendio che, partendo più o meno da 5mln compresi i bonus, schizzerà gradualmente negli anni fino a oltre i 7 milioni. De Laurentiis s’è spinto molto in là con un sacrificio notevolissimo, considerando i parametri societari. Il giocatore ha però rifiutato, chiedendo tempo per riflettere. Se non arriverà l’accordo, continuerà a giocare nel Napoli allo stipendio attuale da 1,8 milioni“.