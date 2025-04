Pistocchi: “Gravissimo il caso Guida-Maresca, ci va di mezzo l’immagine della città di Napoli”

Anche il giornalista Maurizio Pistocchi si è espresso sul caso arbitri Guida-Maresca, con il primo che ha dichiarato di non voler dirigere il Napoli per non mettere a repentaglio l’incolumità della sua famiglia.

Maurizio Pistocchi: “Faccenda Guida-Maresca gravissima”

Queste le sue parole:

“Questa faccenda di Guida e Maresca che hanno paura di arbitrare il Napoli mi sembra gravissima. Non mi risulta che a Napoli ci siano stati episodi gravi di intolleranza nei confronti dei direttori di gara, qui ci vanno di mezzo l’immagine del club e quella della città, e anche la regolarità del campionato.

L’argomento del rapporto tra gli arbitri e l’ambiente esterno è molto delicato, e i recenti casi di violenze nei confronti di giovani arbitri dovrebbero consigliare cautela prima di fare dichiarazioni Rocchi se ci sei batti un colpo…”.