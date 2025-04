Il Giornale attacca Guida: “Per lo stesso motivo non dovrebbe arbitrare nemmeno l’Inter”

Le parole del quotidiano su Marco Guida e le sue affermazioni in merito all'arbitrare il Napoli in Serie A

Il quotidiano ha voluto rispondere alle dichiarazioni di Marco Guida sull’arbitrare il Napoli nelle prossime giornate di campionato. Il fischietto di Torre Annunziata ha ammesso di aver rifiutato, insieme a Maresca, di essere nella terna arbitrale delle partite della squadra azzurra.

Le parole del quotidiano su Marco Guida e la questione Napoli

La questione ha rapidamente preso il sopravvento sui social. Le parole dell’arbitro hanno scatenato critiche su tutti i fronti. Il quotidiano ha voluto dire la sua con una “provocazione” in chiave Inter e futuro del campionato:

“Perché, se è vero che lui e Maresca si sono chiamati fuori dall’arbitrare le partite del Napoli per motivi di tranquillità e sicurezza famigliare, vanificando di fatto l’abolizione dei limiti territoriali sulle designazioni, è altrettanto vero che adesso ci si chiede con quale spirito i due fischietti napoletani potrebbero essere chiamati a dirigere una partita dell’Inter. Se Guida ammette che non vuole rischiare di non poter uscire di casa, nel caso in cui fischiasse un rigore contro il Napoli, lo stesso discorso potrebbe valere nel caso in cui dovesse prendere una decisione a favore dei nerazzurri”.