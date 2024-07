Calcio Napoli scatenato sul mercato. Secondo quanto riportato da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, in onda sulle frequenze di Kiss Kiss, il club partenopeo sta chiudendo ben quattro colpi: si tratta di Rafa Marin, Leonardo Spinazzola, Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso.

Mercato in entrata, Napoli scatenato: “Manna sta chiudendo quattro acquisti”

Queste le dichiarazioni di Valter De Maggio, che sottolinea come il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna si stia dando molto da fare per restituire ad Antonio Conte una rosa ultra competitiva sin dal primo giorno del ritiro di Dimaro Folgarida, che inizierà l’11 luglio.

“Il vento è cambiato. Prima non arrivavano i parametri zero, quest’anno sì. Manna lavora per evitare tempi lunghi. Vuole regalare per Dimaro quattro colpi, tutti insieme. Uno è chiuso: Rafa Marin. Tutto fatto col Real Madrid. È vicinissimo l’accordo con Leonardo Spinazzola, biennale per lui. Ieri l’incontro con l’agente Lippi. Ma Manna non si ferma: si è a buonissimo punto anche con Alessandro Buongiorno dopo aver informato il Torino, in modo corretto, che avrebbero incontrato Riso, l’agente. Ieri cena tra lui e Manna. Definiti più o meno tutti gli accordi. Ora c’è da convincere il Torino e si limano le commissioni per Mario Hermoso“.