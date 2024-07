La Lega Serie A ha ufficializzato le date della Coppa Italia 2024/2025. Finalmente si conosce dunque il giorno in cui Antonio Conte farà il suo esordio ufficiale sulla panchina della SSC Napoli.

Gli azzurri, in virtù dell’ignobile decimo posto occupato nella scorsa stagione, partiranno dai trentaduesimi di finale della competizione, fissati per l’11 agosto 2024. I partenopei giocheranno certamente allo stadio Diego Armando Maradona, ma non si conosce ancora l’avversaria.

Conte, c’è la data dell’esordio in Coppa Italia: non l’ha mai vinta, gliela soffiò il Napoli

Il Calcio Napoli quest’anno dedicherà particolare attenzione, almeno sulla carta, alla competizione, essendo rimasto fuori dai tornei continentali. Per Antonio Conte si ripresenta finalmente la grossa occasione di conquistare l’unico trofeo mai vinto in Italia da allenatore (da giocatore, con la maglia della Juve, lo alzò nel 1995).

Nel lontano 2012, fu proprio il Napoli, per uno scherzo del destino, a negargli la gioia del trionfo nella memorabile finale del 20 maggio 2012, che riconsegnò alla città partenopea una coppa dopo oltre vent’anni dall’ultima. In quel giorno memorabile, gli azzurri riuscirono a sconfiggere gli imbattibili bianconeri allenati da Conte, che arrivarono alla partita da imbattuti in stagione, salvo poi arrendersi fatalmente alle reti di Cavani e Hamsik.

Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, le date

Turno Preliminare

Domenica 04/08/2024

Trentaduesimi

Domenica 11/08/2024

Sedicesimi

Mercoledì 25/09/2024

Ottavi di finale

Mercoledì 04/12/2024

Mercoledì 18/12/2024

Quarti di finale

Mercoledì 05/02/2025

Mercoledì 26/02/2025

Semifinali (andata)

mercoledì 02/04/2025

Semifinali (ritorno)

Mercoledì 23/04/2025

Finale

Mercoledì 14/05/2025