Alessandro Buongiorno è sempre più vicino al vestire la maglia della SSC Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, nel corso dello speciale calciomercato di Sky Sport, ha parlato di accordo già raggiunto tra le società: “Accordo raggiunto tra Napoli e Torino per Buongiorno: 35mln più 5 di bonus. Adesso serve raggiungere anche l’accordo definitivo col giocatore per l’ingaggio”.

Buongiorno al Napoli, trovato l’accordo: “Alla Juve non sarei mai potuto andare”

Il quotidiano torinese Tuttosport ha aggiunto succulenti dettagli alla trattativa, ricordando il percorso di Buongiorno, granata nell’anima: “Giuntoli è tornato a bussare al Toro con 42 milioni più 5 di bonus però il difensore non vuole tradire i tifosi granata: ha scelto Conte e il Napoli festeggia. De Laurentiis è salito a 35 milioni più 5 di premi per accontentare Cairo. Intanto il giocatore tratta clausola rescissoria e diritti d’immagine”.

Buongiorno non sarà certo l’unico colpo in difesa che metterà a segno il nuovo ds Giovanni Manna: nelle prossime ore il Calcio Napoli potrebbe infatti chiudere ufficialmente l’arrivo di Rafa Marin dal Real Madrid, e quello dello svincolato Mario Hermoso. Per quanto riguarda il centrocampo, c’è attesa per l’approdo di Leonardo Spinazzola, che ha pochi giorni fa chiuso la sua esperienza capitolina.