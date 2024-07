Al termine della presentazione dei nuovi palinsesti ‘La7’, il presidente del Torino Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Interpellato inevitabilmente sull’affare tra lui ed Aurelio De Laurentiis per il passaggio di Alessandro Buongiorno alla SSC Napoli, il numero uno granata si è detto possibilista ma temporeggiato sulla chiusura imminente dell’affare.

Buongiorno al Napoli, Cairo tira acqua al proprio mulino: “Devo prima ascoltare cosa ha da dire”

Queste le dichiarazioni di Urbano Cairo su Alessandro Buongiorno e la sua cessione al Calcio Napoli:

“Alessandro Buongiorno è evidentemente un giocatore che piace molto, che è seguito da più squadre. Io da quando è andato in Germania non l’ho più sentito se non per messaggi di incoraggiamento, di positività. Ovviamente prima di prendere qualsiasi decisione in merito al futuro di Buongiorno lo voglio incontrare per sapere da lui cosa pensa. Fu così anche lo scorso anno, quando poi decidemmo di tenerlo. L’interessamento fa piacere, ma prima di prendere decisioni io mi devo sedere, parlare con lui e ascoltare cosa ha da dire”.

È evidente come Cairo stia provando a trarre il massimo dalla trattativa, conoscendo anche le pregresse cessioni che lo hanno portato sempre a spingere per ottenere il massimo in termini economici. L’affare Buongiorno non sembra rappresentare un’eccezione in tal senso: i prossimi giorni saranno decisivi. Si parte da una base per il cartellino di 35 milioni più 5 di bonus prestazionali (questa è l’offerta del Napoli), mentre il Torino ne vorrebbe 42.