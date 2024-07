Osimhen convocato per il raduno pre-ritiro: la cessione è sempre più complicata

La cessione di Victor Osimhen sta assumendo contorni complicati. L’attaccante nigeriano non è ancora riuscito a trovare un club europeo disposto a pagare per intero la clausola rescissoria di 120 milioni di euro, e non è disposto a trasferirsi in Arabia Saudita dove attualmente si trovano le uniche società in grado di sostenere la spesa.

Osimhen convocato per il raduno pre-ritiro dalla SSC Napoli: la cessione è sempre più complicata

Una situazione sempre più intricata, considerando anche l’aumento sostanziale dell’ingaggio a 10 milioni di euro avvenuto ad inizio 2024, propedeutico alla cessione del calciatore. Intanto, la SSC Napoli aspetta alla finestra, ed ha convocato regolarmente il calciatore per il raduno pre-ritiro che si terrà martedì prossimo nel centro tecnico di Castel Volturno.

Come riporta anche il Corriere dello Sport, Osimhen sosterrà regolarmente i test atletici e fisici, conoscerà il nuovo allenatore Antonio Conte, si presenterà allo staff, e se non ci saranno novità partirà per il ritiro di Dimaro-Folgarida, che avrà inizio il prossimo 11 luglio 2024.

Un vero e proprio mistero di mercato che di fatto sta bloccando anche l’operazione Lukaku, candidato numero uno a sostituire il nigeriano in caso di cessione. E intanto i tifosi sperano che sia proprio Victor il grande acquisto estivo del Calcio Napoli.