Victor Osimhen è tornato a parlare. Dopo quasi 10 giorni di silenzio social, (l’ultimo post sul suo profilo ufficiale Instagram era infatti datato 28 giugno 2024), l’attaccante nigeriano ha ripreso pubblicare.

Osimhen riappare sui social in compagnia della figlia: “La vita non va sempre come si vuole”

L’ha fatto inserendo una carrellata di fotografie scattate in compagnia della figlia, intervallate dall’ormai solita frase criptica in lingua inglese, la cui traduzione in italiano è questa: “La vita andrà avanti, qualunque cosa accada. Le cose non vanno sempre come si vuole. Il modo in cui rispondi è ciò che ti distingue dagli altri. Lo attraversi e cresci attraverso di esso. Non esiste uno strumento per risolverlo. È tutta preparazione”.

Oramai l’attaccante della SSC Napoli ci ha abituato a messaggi simili, che accompagnano quasi sempre le foto che pubblica. Chissà che il riferimento dell’ultimo in questione non sia proprio alle trattative arenatesi negli ultimi tempi con i club inglesi a cui lui ambiva.

Questa mattina il Corriere dello Sport è tornato ad affiancare il nome del bomber del Calcio Napoli al Paris Saint Germain: una girandola che va avanti da oltre un mese e che non lascia presagire niente di buono per Osimhen. Domani il nigeriano rientrerà in città e prenderà regolarmente parte al raduno pre-ritiro di Castel Volturno, dove conoscerà il nuovo tecnico Antonio Conte.

E chissà che la presentazione tra i due non possa far scoccare la scintilla che i tifosi azzurri sognano…