SSC Napoli e Coca-Cola rafforzano ulteriormente il loro legame, annunciando una nuova partnership per la stagione 2024/2025. L’azienda, in Italia dal 1927 e Global Partner del Club partenopeo dal 2022, assume ora il ruolo di Global Training Kit Partner, e sarà presente con il proprio iconico logo sul materiale utilizzato dalla Prima Squadra e dalla Primavera durante le sessioni d’allenamento e prima di tutte le gare ufficiali del Calcio Napoli.

Coca-Cola e Napoli ancora insieme: il marchio più famoso al mondo sui kit d’allenamento

Questa collaborazione rappresenta un’importante evoluzione nei rapporti tra i due brand ed è l’ulteriore tappa del viaggio del Club con Coca-Cola, marchio che ha una lunga storia di vicinanza allo sport unendo le persone e accompagnandole nei momenti di convivialità e passione condivisa.

In questa direzione si collocano le molteplici attivazioni condotte nella città di Napoli e allo Stadio Diego Armando Maradona, dagli show pre-match fino al coinvolgimento di dj affermati prima di ogni partita. Napoli è una città con cui Coca-Cola ha una profonda connessione, sia perché è qui che nel 1955 è nata Fanta, poi diventata una bevanda nota a livello globale, sia per la realtà produttiva di Coca-Cola HBC Italia, dal 1974 a Marcianise, in provincia di Caserta.

Il brand Coca-Cola arricchisce dunque la linea di abbigliamento training del Club, composta da t-shirt, smanicato, felpa training e giacca antivento che viene caratterizzata da una fantasia in stampa digitale in versione camouflage e dallo stesso logo del Club in 3D usato per la maglia gara.

Il Training Kit sarà in vendita online dalle 19:26 dell’8 Luglio.

Questo il commento di Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli: “Siamo orgogliosi di aver esteso l’accordo con Coca-Cola al nostro training kit e a tutta la collezione warm-up, questa partnership certifica il valore globale del nostro brand ed unisce moda ed intrattenimento attraverso la passione per il calcio. Oggi nasce un caso unico di contaminazione fra il love Brand per eccellenza ed il Club azzurro che vuole affermare un nuovo concetto di fashion sportivo e di intrattenimento per la nostra Fan Base.”.

Phillipine Mtikitiki, Vice Presidente e Direttore generale The Coca-Cola Company per Italia e Albania: “Siamo entusiasti di vivere questo nuovo capitolo della nostra collaborazione con SSC Napoli e come Coca-Cola condividiamo con i tifosi la magia del calcio offrendo esperienze uniche allo stadio e accompagnandoli quando seguono le partite da casa con una pizza e una Coca-Cola”.