“Lui muore qui con me”: Conte blocca definitivamente la cessione per Di Lorenzo

Il Calcio Napoli si prepara al ritiro di Dimaro e nel mentre il mercato continua ad essere protagonista assoluto. Dopo l’arrivo in mattinata di Leonardo Spinazzola, gli azzurri cercano conferme anche in sede interna. Uno dei casi che ha più tenuto sulle spine è sicuramente quello di Giovanni Di Lorenzo, dove il capitano, complice il “capriccio” del suo agente è stato vicino a salutare la piazza. Saluto che non è arrivato solamente grazie all’imposizione di Antonio Conte che a più riprese ha fatto fuori ogni voce di addio da parte del terzino.

Conte dichiara amore per Di Lorenzo a Napoli, il terzino non partirà

A rivelare il retroscena ci ha pensato il Corriere dello Sport che nella sua edizione odierna ha spiegato alcuni particolari di una delle vicende più complesse del mese di giugno di casa Napoli: “Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me». Al Napoli se lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, sia e soprattutto Giovanni Di Lorenzo ma anche Kvara”.

Antonio Conte è stato da subito molto chiaro sul futuro del terzino, è sempre stato un incedibile per il tecnico, nonostante le tante voci e le “pulci” messe nella testa del giocatore da parte del suo agente, Giuffredi, che in tutti i modi ha provato a portarlo via da Napoli, direzione Torino bianconera. Il caso però è finalmente giunto al termine, il calciatore è atteso in ritiro, non da subito, complice le vacanze post Europeo. Con tutta probabilità ci sarà solo a Castel di Sangro, ma nel mentre gli azzurri si tolgono un caso, in attesa di risolvere anche la vicenda Kvara.