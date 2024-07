L’icona dell’alta moda italiana e mondiale Giorgio Armani compie oggi 90 anni. Un’età importante che la SSC Napoli ha voluto celebrare con un emozionante post pubblicato attraverso il proprio profilo ufficiale X. La partnership tra l’azienda EA7 ed il club azzurro prosegue a gonfie vele, ed ha vissuto la propria sublimazione con il tricolore cucito al centro delle maglie firmate in collaborazione.

Giorgio Armani compie 90 anni, gli auguri della SSC Napoli: “Un successo interminabile”

Questo il messaggio di auguri pubblicato dal Calcio Napoli:

“I 90 anni di un’icona italiana, Giorgio Armani! Il Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, Antonio Conte, tutto lo staff e tutti i calciatori augurano a Giorgio un compleanno radioso e pieno di gioia. Il compleanno di un uomo che nella sua vita ha avuto un successo interminabile e non solo nell’alta moda italiana e mondiale. Tanti auguri Giorgio”.

A margine della festa scudetto di un anno fa, Giorgio Armani dichiarò tutto il suo amore per la città: “Ricordo la mia prima visita in città, arrivando da Milano fui inizialmente sconvolto dal caos per poi rimanerne ipnotizzato. Davvero Napoli è una città senza eguali”.