Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la possibilità che Victor Osimhen rimanga in maglia azzurra non è così remota. A margine del primo giorno di allenamento che la squadra ha svolto nel ritiro di Dimaro-Folgarida, il giornalista ha parlato nel corso della trasmissione Sky ‘Speciale Calciomercato’ del futuro che attende il nigeriano, a centro di numerose voci di mercato per ora ancora non concretizzatesi.

Il numero 9 avrebbe confessato pochi giorni fa ad alcuni amici di essere molto affascinato dall’idea di lavorare sotto la guida di un tecnico del calibro di Conte, e gli piacerebbe molto vincere nuovamente lo scudetto prima di lasciare i partenopei.

Di Marzio: “Osimhen può restare a Napoli”. È affascinato dall’idea di vincere ancora lo scudetto

Ieri il calciatore è apparso molto concentrato in allenamento, ed ha sostenuto un lungo colloquio tattico con il tecnico Antonio Conte. Immagini che non sono sfuggite agli occhi dei tifosi, che adesso sognano la sua permanenza.

Queste le parole di Gianluca Di Marzio a Sky:

“Avendo fatto un patto, essendoci una clausola da 130 milioni di euro ed un ingaggio molto alto da 10 milioni all’anno, il Calcio Napoli si è dovuto tutelare bloccando Lukaku. L’attaccante belga può aspettare anche a lungo la SSC Napoli“.

“Il club di De Laurentiis non scarta a priori la possibilità che Osimhen possa rimanere. Il nigeriano si sta allenando benissimo, oggi è arrivato a Dimaro molto concentrato e ha dato tutto in allenamento. Starà a Conte e al gruppo far capire a Osimhen che rimanere un altro anno potrebbe essere la cosa migliore per tutti”.