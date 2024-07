Sarà Carlo Alvino a raccontare le cinque amichevoli estive della SSC Napoli che andranno in onda sulla piattaforma OneFootball. Ad annunciarlo è stato lo stesso giornalista attraverso un tweet.

SSC Napoli, Carlo Alvino torna ad essere telecronista dopo anni: “Vi racconterò le amichevoli”. Perché fu cacciato da Sky

Il noto giornalista e tifoso partenopeo Carlo Alvino, come in tanti ricorderanno, ha ricoperto per anni il ruolo del telecronista-tifoso per l’emittente satellitare Sky. Nel 2016, però, fu sospeso dal servizio dopo una controversa vicenda che lo vide protagonista.

Nel corso di un collegamento in diretta dal ritiro di Dimaro del 2016, andata in onda sulla televisione locale Tv Luna, Alvino, con i suoi modi coloriti, augurò una ‘morte lenta e sicura’, in maniera palesemente scherzosa ed ironica, ad un tifoso della Juventus che l’aveva provocato. Un episodio che non sfuggì a Sky, che decise immediatamente di sospenderlo dal servizio.

È con immenso piacere che comunico a tutti voi il mio ritorno in TELECRONACA. ?️ Tutte le amichevoli estive del Napoli ve le racconto solo su @OneFootball!

Con il Napoli Summer Pass seguirai da vicino la squadra di Mister Conte

? Web, Mobile o Smart TV: da dove preferisci tu!

⚽️… — Carlo Alvino (@Carloalvino) July 12, 2024

Finalmente per lui l’attesa è finita, e dopo otto anni tornerà a raccontare in diretta le gesta della squadra azzurra: è stata la piattaforma OneFootball ad offrirgli la ghiotta possibilità, che il buon Alvino non si è lasciato sfuggire.