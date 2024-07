Victor Osimhen per ora resta un calciatore della SSC Napoli. Come confermato dallo stesso Antonio Conte nella conferenza stampa tenutasi ieri nel ritiro di Dimaro-Folgarida, non ci sono novità circa la cessione del centravanti nigeriano.

Conte ha fatto innamorare Osimhen: “L’ho visto sorridente, ha l’atteggiamento giusto”

Il tecnico leccese ha sottolineato come il numero 9 azzurro si stia allenando con l’atteggiamento giusto, mostrando spirito e sfoderando sempre il sorriso. La sua partenza chiaramente non è da escludersi, ma è sensazione comune che l’impatto tra i due sia stato davvero intenso, che che Victor potrebbe essere affascinato dal disputare una stagione al suo fianco se non dovesse arrivare l’offerta giusta.

Offerta che per ora non è arrivata. E intanto i tifosi sognano…

Queste le parole di Antonio Conte su Victor Osimhen:

“Su Victor parliamo di un professionista, un eccellente giocatore, un top player, io ci ho parlato e sa benissimo che non è cambiato assolutamente niente. È del Calcio Napoli, e sa benissimo che chi è della SSC Napoli deve lavorare ed avere il giusto atteggiamento anche se c’è questo tipo di accordo che ancora oggi non sappiamo come andrà a finire. L’ho trovato col sorriso, conta il presente, oggi pomeriggio l’allenamento e l’atteggiamento con me ed i compagni”.