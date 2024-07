Finalmente in campo. Il nuovo Calcio Napoli di Antonio Conte prenderà vita per la prima volta quest’oggi, alle ore 18, sul campo comunale di Carciato.

SSC Napoli-Anaune, le probabili formazioni: esordio di Antonio Conte in panchina. Dove vederla in streaming gratis

Gli azzurri sono impegnati nel ritiro di Dimaro-Folgarida, dove rimaranno fino al prossimo 21 luglio prima di spostarsi per la seconda fase della preparazione a Castel di Sangro. Non ci sarà Victor Osimhen, che ieri si è allenato a parte e ha recuperato in piscina da un affaticamento muscolare.

Amichevole SSC Napoli-Anaune Val di Non, le probabili formazioni

SSC Napoli (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. Allenatore: Antonio Conte

Anaune Val di Non (4-3-3): 1 Gionta, 2 Comini, 3 Falvo, 4 Borghesi, 5 Menapace, 6 Faes (VC), 7 Casagrande, 8 Pangrazzi, 9 Biscaro (C), 10 Micheli, 11 Pereira. A disposizione: 12 Weber, 13 Stankov, 14 Barbi, 15 Pezzi, 16 Bizzarri, 17 Graiferberg, 18 Kamberai, 19 Bakary, 20 Concini, 21 Pinamonti. Allenatore: Cipriano Morano

SSC Napoli-Anaune Val di Non, dove vedere la partita in streaming gratis

L’amichevole tra SSC Napoli e Anaune Val di Non sarà visibile gratis in streaming sulla piattaforma OneFootball: il club ha infatti stipulato un accordo che prevede la trasmissione di tutte le partite pre-campionato degli azzurri, per un costo totale di 14,99 euro. Le gare sono acquistabili anche singolarmente. Il primo match sarà fruibile gratis a tutti.