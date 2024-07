Mertens ed un futuro come collaboratore di Conte al Napoli? La risposta del belga spiazza tutti

Dries Mertens ritorna a parlare del Calcio Napoli. “Ciro“, attualmente è in forza Galatasaray, dove domina ancora con la sua classe, decisiva per la vittoria del campionato dei suoi. Ai microfoni della Gazzetta Dello Sport, l’attaccante ha parlato delle prime settimane di Antonio Conte al Napoli, ed ha risposto alle indiscrezioni che lo vorrebbero nello staff tecnico dell’allenatore leccese.

Mertens nello staff di Antonio Conte al Napoli? La risposta del belga

Il belga ha voluto esporre il suo pensiero sulle prime settimane di Antonio Conte ed ammette di averlo sentito telefonicamente nei giorni precedenti all’ufficialità del tecnico in azzurro. La provocazione sul ruolo nello staff il belga è stata accolta con un sorriso a 32 denti: conosciamo il rapporto tra la città, la squadra e il calciatore, ma almeno per ora ciò rimarrà solo un sogno. Ecco la risposta di Mertens in merito: