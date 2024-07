Fabrizio Romano annuncia: “Osimhen sta valutando l’Arabia, il Napoli l’ha messo alle strette”

Osimhen messo alle strette dal Napoli, il PSG continua a non soddisfare le richieste e ritorna in voga la pista araba

Sono ore concitate per il caso Osimhen. Il nigeriano sembrava promesso sposo al PSG, ma l’ennesimo ripensamento dei francesi ha fatto saltare il banco. Complice del problema è la clausola che continua ad essere valutata “esagerata” da parte dei parigini. Il Calcio Napoli è fermo sulla valutazione del calciatore e non vuole contropartite nell’affare (il PSG ci ha provato inserendo Kang-in Lee). Motivo per cui l’attaccante adesso è alle strette e come annuncia Fabrizio Romano, ritorna in voga l’opzione araba, anche se a Osimhen la strada verso il deserto continua a non piacere.

Osimhen senza via d’uscita o il PSG alza il tiro o sarà Arabia Saudita

A rivelare le complicazioni della trattativa ci ha pensato Fabrizio Romano, l’esperto di mercato sul social X, ha voluto fare chiarezza sulla situazione del calciatore nigeriano che ha preso una direzione tutt’altro che chiara: “Il PSG non vuole pagare la clausola imposta dal Napoli e lo ha ribadito anche nell’ultimo incontro con ADL. I parigini hanno anche rinunciato nell’inserire nella trattativa il giovane Kang-in Lee, anche perché gli azzurri vogliono l’intera somma cash. In questo momento l’unica opzione plausibile è l’Arabia Saudita. Il Napoli ha messo alle strette Osimhen che deve prendere una decisione, nel mentre c’è già pronto Lukaku che aspetta solamente l’addio del nigeriano per ricongiungersi con Antonio Conte“.

Ritorna dunque la pista Al-Hilal per l’attaccante nigeriano, che sta vivendo un vero e proprio incubo quest’estate. Esattamente un anno fa il calciatore era tra i più richiesti in Europa e invece ora si trova con un’unica scelta e non è nemmeno gradita. Saranno dunque giornate intense e decisive, anche perché dietro c’è Lukaku che scalpita e non vede l’ora di tornare da Antonio Conte.