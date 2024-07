Mario Hermoso non diventerà un calciatore della SSC Napoli. Il club ha deciso di mettere definitivamente a tacere le voci di mercato che volevano il difensore vicinissimo ad indossare la casacca azzurra, con un tweet in risposta ad un articolo pubblicato da Tuttosport.

Hermoso accostato al Napoli, la risposta secca del club a Tuttosport: “Continua a parlare”

Queste le parole del club azzurro pubblicate attraverso il proprio account ufficiale X:

“Tuttosport continua a parlare di Hermoso al Napoli. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravo Hermoso non fa parte degli obiettivi del Napoli”.

Si fermano dunque gli ingressi per quanto riguarda il reparto difensivo: dopo l’arrivo di Rafa Marin e l’investimento fatto su Alessandro Buongiorno, non arriverà nessun altro. Del resto, il Calcio Napoli ha in rosa Amir Rrahmani, Leo Ostigard, Natan e Juan Jesus. Antonio Conte avrà il suo bel da fare per valutare chi meriterà un posto da titolare nella propria retroguardia a tre, considerando anche che uomini del calibro di Di Lorenzo, Mazzocchi e Olivera, dando per scontata la partenza di Mario Rui, potrebbero all’occorrenza svolgere il ruolo di ‘braccetto’.