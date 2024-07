Victor Osimhen non è andato a Parigi, almeno per ora. Il bomber nigeriano ha preferito trascorrere i suoi giorni liberi in Italia, a Milano, dove è stato avvistato nel noto centro commerciale La Rinascente, in zona Duomo.

Avvistato Osimhen, il mistero si infittisce: dove ha trascorso i suoi giorni liberi

Non sembra sbloccarsi la trattativa che vorrebbe l’attaccante lasciare la SSC Napoli per approdare al Paris Saint Germain. Le parti non si schiodano dalle rispettive posizioni, e intanto Osimhen continua ad allenarsi alla corte di Antonio Conte.

Intanto, il secondo ritiro di Castel di Sangro si avvicina, e la sensazione netta è che Victor prenderà parte anche a questa fase di preparazione. I giorni passano, l’ipotesi di una sua permanenza, seppur remota, prende lentamente piede.

È noto infatti come il calciatore voglia giocare ancora in Europa, ma allo stato attuale gli unici club disposti a depositare per intero la clausola rescissoria di oltre 120 milioni di euro nelle casse del Calcio Napoli, sembrano essere quelli arabi.

Destinazione non gradita al giocatore, che in una fase ancora embrionale della sua carriera vuole calcare scenari ben diversi. A gongolare, per ora, è certamente il nuovo tecnico azzurro, che intanto sta affinando la sua intesa con Victor. Del resto, cosa ne puoi mai sapere? Meglio portarsi avanti con il lavoro…